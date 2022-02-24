С территории временно оккупированного Крыма зафиксировано движение российской военной техники.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что агрессия России произошла сегодня около 5.00 утра.

– Агрессия России произошла сегодня около 5.00. Нападение также произошло со стороны временно оккупированной территории АР Крым. В настоящее время через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники, — отмечается в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей происходят атаки российских войск на пограничные подразделения, наряды и пункты пропуска. Враг применяет артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Как известно, в ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Российские войска атаковали государственную границу Украины со стороны территории Беларуси и РФ.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский инициировал введение в нашем государстве военного положения. Это решение поддержала Верховная Рада 300 голосами нардепов.