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Факты / Украина

С оккупированного Крыма началось движение военной техники РФ – ГПСУ

Юлия Соколова редактор ленты
кпвв крим

С территории временно оккупированного Крыма зафиксировано движение российской военной техники.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что агрессия России произошла сегодня около 5.00 утра.

– Агрессия России произошла сегодня около 5.00. Нападение также произошло со стороны временно оккупированной территории АР Крым. В настоящее время через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники, — отмечается в сообщении.

ДПСУ

В ГПСУ напомнили, что в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей происходят атаки российских войск на пограничные подразделения, наряды и пункты пропуска. Враг применяет артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Как известно, в ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Российские войска атаковали государственную границу Украины со стороны территории Беларуси и РФ.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский инициировал введение в нашем государстве военного положения. Это решение поддержала Верховная Рада 300 голосами нардепов.

Источник: Госпогранслужба

Фото: УНИАН

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