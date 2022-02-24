Російські окупанти залишають на дорогах України спеціальні нічні мітки. Ворожа армія, яка сьогодні вторглася в Україну, за допомогою спеціальних значків хоче полегшити собі наступ вночі.
Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
– Якщо побачите такі знаки, замалюйте їх або засипте землею, – написав Геращенко.
Також він порадив затримувати на місці тих, хто знімає пересування колон української військової техніки, або повідомляти про них за номером 102.
Нагадаємо, що через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину. Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.
Джерело: Антон Геращенко