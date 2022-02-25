ВСУ взяли под контроль аэропорт в Гостомеле: десант РФ отброшен, враг терпит потери

В Гостомеле Киевской области под контроль Вооруженных сил Украины был возвращен аэропорт авиапредприятия Антонов.

Об этом заявил глава подкомитета по госбезопасности и обороне комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский.

— Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил подтверждение, что аэропорт Антонова в Гостомеле Киевской области наши Вооруженные силы отбили у десантников. Идут бои, но мы взяли контроль над Гостомельским аэропортом, чтобы не дать возможности использовать его для расширения десантной операции и планов Российской Федерации, — сказал Федор Вениславский в эфире Украина-24.

По состоянию на 21:00 на странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook сообщалось, что Россия пытается высадить десант на аэродроме в Гостомеле.

– Уже понятен коварный план российских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР. Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 российских солдат на аэродроме Гостомель, — говорится в сообщении.

Впоследствии, в 22.49 заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вражеский десант был отброшен.

– Активными действиями Вооруженных Сил Украины не дали высадить основные силы десанта врага в Гостомеле. Продолжается бой с передовой группой, понесшей потери после огневого поражения, — говорится в сообщении.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.

Фото: ВСУ