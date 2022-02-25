ЗСУ взяли під контроль аеропорт у Гостомелі: десант РФ відкинуто, ворог зазнає втрат

У Гостомелі, що в Київській області, під контроль Збройних сил України був повернутий аеропорт авіапідприємства Антонов.

Про це заявив голова підкомітету з держбезпеки та оборони комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський.

– Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав підтвердження, що аеропорт Антонова в місті Гостомелі Київської області наші Збройні сили відбили в десантників. Тривають бої, але ми взяли контроль над Гостомельським аеропортом, щоб не дати можливості використовувати його для розширення десантної операції та планів Російської Федерації, – сказав Федір Веніславський в ефірі Україна-24.

Станом на 21.00 на сторінці Сухопутних військ ЗС України у Facebook повідомлялось, що Росія намагається висадити десант на аеродромі у Гостомелі.

– Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР. Для цього висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдат на аеродромі Гостомель, – йдеться у повідомленні.

Згодом, о 22.49, заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ворожий десант було відкинуто.

– Активними діями Збройних Сил України не дали висадити основні сили десанта ворога в Гостомелі. Триває бій з передовою групою, яка зазнала втрат після вогневого ураження, – йдеться у повідомленні.

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Фото: ЗСУ