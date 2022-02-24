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Факты / Украина

ВСУ уничтожили уже шестой самолет российских войск – Генштаб

Юлия Соколова редактор ленты
ЗСУ

Вооруженные силы Украины уничтожили уже шестой самолет российских войск. Как проинформировали в Сухопутных войсках ВСУ, это произошло в районе Краматорска.

Информацию подтвердили и в Генеральном штабе ВСУ.

– В районе Краматорска уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации. Это уже шестой. Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях. Противник несет потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников. Вместе победим! – подчеркивается в сообщении.

Генштаб ЗСУ

По данным Генштаба, на объездной дороге Харькова также сожжены четыре танка российских оккупантов.

А в районе населенного пункта Счастье (Луганская область) украинские военные уничтожили около 50 российских оккупантов.

Источник: Сухопутные войска ВСУ, Генштаб ВСУ

Фото: Depositphotos

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