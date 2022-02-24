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Факти / Україна

ЗСУ знищили вже шостий літак російських військ – Генштаб

Юлія Соколова редакторка стрічки
ЗСУ

Збройні сили України знищили вже шостий літак російських військ. Як поінформували в Сухопутних військах ЗСУ, це сталося в районі Краматорська.

Інформацію підтвердили і в Генеральному штабі ЗСУ.

– У районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил Російської Федерації. Це вже шостий. Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. Разом переможемо! – наголошується в повідомленні.

Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, на об’їзній дорозі Харкова також спалено чотири танки російських окупантів.

А в районі населеного пункту Щастя (Луганська область) українські військові знищили близько 50 російських окупантів.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ, Генштаб ЗСУ

Фото: Depositphotos

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