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Факты / Украина

Готовы говорить о мире: Никифоров опроверг заявление России, что Украина отказалась от переговоров

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Сергій Никифоров

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг заявление России о том, что Украина отказалась от переговоров.

Он отметил, что Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире.

– Это наша неизменная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь, – заявил Никифоров.

Напомним, что 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Обращение к главе Кремля глава государства адресовал на русском языке.

– Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, – сказал Владимир Зеленский.

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Фото: Офис президента

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