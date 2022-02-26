Готовы говорить о мире: Никифоров опроверг заявление России, что Украина отказалась от переговоров

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг заявление России о том, что Украина отказалась от переговоров.

Он отметил, что Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире.

– Это наша неизменная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь, – заявил Никифоров.

Напомним, что 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Обращение к главе Кремля глава государства адресовал на русском языке.