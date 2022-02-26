Генсек ООН назначил кризисного координатора по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил кризисного координатора от организации по Украине в связи с новым вторжением Российской Федерации.

– Генеральный секретарь Антониу Гутерриш объявил о назначении Амина Авада кризисным координатором ООН в Украине, – говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Гутерриша в Twitter.

Отметим, что ранее Мохамед Амин Авад Абубакир занимал должность начальника бюро Ближнего Востока, а также – регионального координатора по беженцам.

Напомним, ранее Москва заблокировала проект резолюции ООН, в котором осуждалось нападение РФ на Украину.

Таким образом Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции.