Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Генсек ООН назначил кризисного координатора по Украине

Анастасия Гевко редактор ленты
Генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил кризисного координатора от организации по Украине в связи с новым вторжением Российской Федерации.

– Генеральный секретарь Антониу Гутерриш объявил о назначении Амина Авада кризисным координатором ООН в Украине, – говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Гутерриша в Twitter.

Отметим, что ранее Мохамед Амин Авад Абубакир занимал должность начальника бюро Ближнего Востока, а также – регионального координатора по беженцам.

Напомним, ранее Москва заблокировала проект резолюции ООН, в котором осуждалось нападение РФ на Украину. 

Таким образом Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции.

Читайте
Вторжение РФ в Украину: противник слабеет с каждым очередным боем – Генштаб

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка