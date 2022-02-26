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Факты / Украина

Ракета оккупантов попала в жилой дом в Киеве: есть значительные разрушения

Юлия Соколова редактор ленты
Ракета оккупантов попала в жилой дом в Киеве: есть значительные разрушения

С утра субботы, 26 февраля, российские оккупанты во время обстрела Киева попали в многоэтажный жилой дом.

Эту информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Это произошло на проспекте Лобановского, 6а (Соломенский район столицы).

– В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда, – написал Кличко.

Судя по фото с места происшествия, значительные повреждения получили не менее пяти-шести верхних этажей.

Как уточнили в ГСЧС Украины, попадание вражеского снаряда в многоэтажный жилой дом произошло в районе 17-18 этажей.

– Число пострадавших уточняется. Проводится эвакуация, — отметили в ведомстве.

От ГСЧС на место инцидента прибыли 12 спасателей и 3 единицы техники.

Также есть информация, что в столице слышали взрывы вблизи международного аэропорта Киев (Жуляны). Дом, в который попала ракета, находится недалеко от аэропорта.

Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета РФ потрапила в багатоповерхівку в Києвівку
Ракета оккупантов попала в жилой дом в Киеве: есть значительные разрушения / 11 фотографий

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