В городе Васильков Киевской области заканчиваются продолжавшиеся всю ночь бои.

Об этом в Facebook сообщила мэр Наталья Баласинович.

По ее словам, на центральной улице города ночью велись ожесточенные бои. Но наша 40-я бригада выстояла, наша 138-я бригада выстояла, сказала Баласинович.

— Несмотря на многочисленный десант, несмотря на их враждебные действия — наши ребята настоящие патриоты, — подчеркнула глава города.

Она рассказала, что вчера вечером на территории их общины начали сбрасывать десант, который позже передислоцировался в центр, где начали бои.

По ее словам, российский десант хотел захватить аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но 40-я бригада ВСУ отбила атаку.

Кроме того, работают диверсионные группы, которые выдают себя за польских журналистов, а на самом деле выполняют враждебное боевое задание.

– Наша территориальная оборона этой ночью задержала таких псевдожурналистов, – сказала Наталья Баласинович.

По информации мэра города, ранены как среди военных, так и среди гражданских. Все госпитализированы, их оперируют.