У місті Васильків Київської області закінчуються бої, які що тривали всю ніч.

Про це у Facebook повідомила міська голова Наталія Баласинович.

За її словами, на центральній вулиці міста вночі велись запеклі бої. Але наша 40-а бригада вистояла, наша 138-а бригада вистояла, сказала Баласинович.

– Попри той чисельний десант, попри їхні ворожі дії – наші хлопці справжні патріоти, – наголосила очільниця міста.

Вона розповіла, що вчора ввечері на території їхньої громади почали скидати десант, який пізніше передислокувався у центр, де і розпочали бої.

За її словами, російський десант хотів захопити аеродром, щоб розмістити свої бойові частини, але 40-а бригада ЗСУ відбила атаку.

Крім того, працюють диверсійні групи, які видають себе за польських журналістів, а насправді виконують вороже бойове завдання.

– Наша територіальна оборона цієї ночі затримала таких псевдожурналістів, – сказала Наталія Баласинович.

За інформацією мера міста, є поранені як серед військових, так і серед цивільних. Усі госпіталізовані, їх оперують.