В сети появилось видео, где жители села Чаплинки в Херсонской области снимают российский флаг.

Судя по комментариям на ролике, они хотят сжечь флаг РФ.

Известно, захватить Чаплинку армия РФ планировала еще с 24 февраля, когда начала наступление.

— Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением границы Украины в Херсонской области на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка, — заявили в четверг в Генштабе ВСУ.

Сейчас над Херсоном украинский флаг — об этом сообщил мэр города Игорь Полыхаев.

— Городские службы пытаются функционировать в нормальном режиме – на дороги выходит общественный транспорт, водоснабжение работает, вопрос с продуктами решается. За минувшие сутки в бомбоубежищах родились два мальчика, — заявил Полыхаев.

Известно, что ночью около 03.00 была попытка нападения на одну из воинских частей Нацгвардии в Винницкой области. КПП обстреляли из гражданского авто, что приблизилось на большой скорости. Был открыт ответный огонь — об этом заявили в МВД Украины.

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Ранее мэр Киева Владимир Кличко заявил, что ночь была сложной, но войск РФ в столице нет.