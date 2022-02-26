У мережі з’явилося відео, де мешканці Чаплинки на Херсонщині знімають російський прапор.

Судячи із коментарів на ролику, вони хочуть спалити прапор РФ.

Відомо, що захопити Чаплинку армія РФ планувала ще з 24 лютого, коли почала наступ.

– Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином кордону України в Херсонській області на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка, – заявили у четвер у Генштабі ЗСУ.

Зараз над Херсоном український прапор – про це повідомив мер міста Ігор Полихаєв.

– Міські служби намагаються функціонувати у нормальному режимі – на дороги виходить громадський транспорт, водопостачання працює, питання із продуктами вирішується. Минулої доби в бомбосховищах народилися два хлопчики, – заявив Полихаєв.

Відомо, що вночі близько 03:00 була спроба нападу на одну з військових частин Нацгвардії у Вінницькій області. КПП обстріляли з цивільного авто, що наблизилося на великій швидкості. Було відкрито вогонь у відповідь – про це заявили в МВС України.

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Раніше мер Києва Володимир Кличко заявив, що ніч була складною, але військ РФ у столиці немає.