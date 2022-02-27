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Факты / Мир

Боррель предупредил о применении санкций к “элите” путинского режима

Анастасия Гевко редактор ленты
жозеп боррель

Европейский союз рассмотрит дополнительный список лиц, к которым будут применены санкционные меры в связи с нападением России на Украину. 

Об этом сообщил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, перед началом внеочередного заседания Европейского совета по вопросам иностранных дел.

– Мы рассмотрим дополнительный список лиц – олигархов, к которым ЕС применит санкции. Мы нацелены на элиту путинского режима, которая получает финансовые выгоды от системы, – уточнил Боррель.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что важные российские банки отключат от системы SWIFT, кроме того – заморозят активы олигархов и Центрального банка.

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Фото: Depositphotos

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