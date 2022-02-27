Боррель попередив про застосування санкцій до “еліти” путінського режиму

Європейський союз розгляне додатковий список осіб, до яких буде вжито санкційних заходів у зв’язку з нападом Росії на Україну.

Про це повідомив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у неділю, перед початком позачергового засідання Європейської ради з питань закордонних справ.

– Ми розглянемо додатковий список осіб – олігархів, до яких ЄС застосовує санкції. Ми націлені на еліту путінського режиму, яка отримує фінансові вигоди від системи – уточнив Боррель.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн попередила, що важливі російські банки відключать від системи SWIFT, крім того – заморозять активи олігархів та Центрального банку.