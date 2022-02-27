Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что областной центр полностью под контролем украинской администрации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, российские военные абсолютно деморализованы. На улицах города работают Вооруженные силы Украины, Нацполиция, тероборона, проходит полная зачистка улиц от врага.

— Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются, – отмечает Синегубов.

По его информации, российские военные, взятые в плен, рассказывают о полном изнеможении, у них нет связи с центральным командованием, они не понимают и не знают дальнейших своих действий.

– С начала нападения на Украину они не получают пищи и воды, у техники нет запасов горючего. Покидая позиции, российские бойцы пытаются спрятаться между гражданским населением, просят у людей одежду и еду, — сообщил глава ОГА.

Что касается ситуации в области, то город Чугуев полностью под контролем украинских военных, украинские флаги на всех админпомещениях.

Однако наступление российских оккупантов продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском.

Есть информация об отдельных колоннах российской техники. Вооруженные силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу.

Ранее сообщалось, что в Харькове боевики взорвали газопровод.