Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що обласний центр наразі повністю під контролем української адміністрації.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, російські військові абсолютно деморалізовані. На вулицях міста працюють Збройні сили України, Нацполіція, тероборона, відбувається повна зачистка вулиць від ворога.

– Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ – здаються, – зазначає Синєгубов.

За його інформацією, російські військові, яких взяли в полон, розповідають про повне знесилення, вони не мають зв‘язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій.

– З початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води, у техніки немає запасів пального. Покидаючи позиції, російські бійці намагаються заховатися поміж цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу, – повідомив очільник ОДА.

Щодо ситуації в області, то місто Чугуїв – повністю під контролем українських військових, українські прапори на всіх адмінприміщеннях.

Проте наступ російських окупантів триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському.

Є інформація про окремі колони російської техніки. Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу.

Раніше повідомлялося, що у Харкові бойовики підірвали газопровід.