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Факты / Украина

Оккупанты взяли под контроль все админздания Бердянска

Людмила Богданова редактор ленты
Російський військовий

Российские кафиры захватили все административные здания в городе Бердянск Запорожской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Александр Свидло.

– До последнего момента я находился на своем рабочем месте в здании исполнительного комитета. Вместе с оперативным штабом руководили и координировали работу всех коммунальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность нашего родного города.

По словам Свидло, вооруженные солдаты вошли в здание исполнительного комитета и представились российской армией. Они заявили, что все админздания под их контролем.

– Нам было предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считаю это предложение неприемлемым, поэтому всем составом оперативного штаба оставили здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно.

Исполняющий обязанности мэра попросил всех бердянцев ночью оставаться в укрытиях.

Фото: Depositphotos

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