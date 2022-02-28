Российские кафиры захватили все административные здания в городе Бердянск Запорожской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Александр Свидло.

– До последнего момента я находился на своем рабочем месте в здании исполнительного комитета. Вместе с оперативным штабом руководили и координировали работу всех коммунальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность нашего родного города.

По словам Свидло, вооруженные солдаты вошли в здание исполнительного комитета и представились российской армией. Они заявили, что все админздания под их контролем.

– Нам было предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считаю это предложение неприемлемым, поэтому всем составом оперативного штаба оставили здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно.

Исполняющий обязанности мэра попросил всех бердянцев ночью оставаться в укрытиях.