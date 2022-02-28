Російські окупанти захопили усі адміністративні будівлі у місті Бердянськ Запорізької області. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Олександр Свідло.

– До останнього моменту я перебував на своєму робочому місці в будівлі виконавчого комітету. Разом з оперативним штабом керували та координували роботу всіх комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність нашого рідного міста.

За словами Свідло, озброєні солдати зайшли у будівлю виконавчого комітету і представилися російською армією. Вони заявили, що всі адмінбудівлі під їхнім контролем.

– Нам було запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Рахую цю пропозицію неприйнятною, тому ми всім складом оперативного штабу залишили будівлю виконкому, але продовжуємо працювати та координувати роботу оперативного штабу віддалено.

Виконувач обов’язків мера попросив усіх бердянців уночі залишатися в укриттях.