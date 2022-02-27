В Сильпо увеличили лимит снятия наличных до 6 тыс. грн

Сеть супермаркетов Сильпо увеличила лимит снятия наличных денег на кассах своих магазинов с 500 грн до 6 тыс. грн.

– Мы увеличили лимит снятия наличных денег на кассе в одном чеке до 6 тыс. грн. Принимаются карты всех банков Украины обеих платежных систем, — сообщила пресс-служба Сильпо.

Кроме этого, в компании заявили о внедрении электронных чеков из-за нехватки бумаги для кассовых аппаратов. Чеки будут доступны в мобильном приложении Сильпо.

Сильпо напоминает, что магазины сети закрыты во время действия комендантского часа.

В Киеве супермаркеты закрыты до 8.00 понедельника, 28 февраля. Информация об открытых магазинах обновляется на официальных страницах компании в социальных сетях.

Напомним, что для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей комендантский час в Киеве завершится в понедельник 28 февраля, в 08/00.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал максимально всех оставаться дома или в укрытиях, не выходить из дома и не выезжать из города. Исключение составляют только люди, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.