Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

В Сильпо увеличили лимит снятия наличных до 6 тыс. грн

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
В Сильпо увеличили лимит снятия наличных до 6 тыс. грн

Сеть супермаркетов Сильпо увеличила лимит снятия наличных денег на кассах своих магазинов с 500 грн до 6 тыс. грн.

– Мы увеличили лимит снятия наличных денег на кассе в одном чеке до 6 тыс. грн. Принимаются карты всех банков Украины обеих платежных систем, — сообщила пресс-служба Сильпо.

Кроме этого, в компании заявили о внедрении электронных чеков из-за нехватки бумаги для кассовых аппаратов. Чеки будут доступны в мобильном приложении Сильпо.

Сильпо напоминает, что магазины сети закрыты во время действия комендантского часа.

В Киеве супермаркеты закрыты до 8.00 понедельника, 28 февраля. Информация об открытых магазинах обновляется на официальных страницах компании в социальных сетях.

Напомним, что для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей комендантский час в Киеве завершится в понедельник 28 февраля, в 08/00.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал максимально всех оставаться дома или в укрытиях, не выходить из дома и не выезжать из города. Исключение составляют только люди, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

Читайте
Комендантский час в Украине 2022: в каких регионах действуют ограничения

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка