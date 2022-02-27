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У Сільпо збільшили ліміт зняття готівки до 6 тис. грн

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
У Сільпо збільшили ліміт зняття готівки до 6 тис. грн

Мережа супермаркетів Сільпо збільшила ліміт зняття готівки на касах своїх магазинів з 500 грн до 6 тис. грн.

– Ми збільшили ліміт зняття готівки на касі в одному чеку до 6 тис. грн. Приймаються картки всіх банків України обох платіжних систем, – повідомила пресслужба Сільпо.

Крім цього, у компанії завили про впровадження електронних чеків через нестачу паперу для касових апаратів. Чеки будуть доступні у мобільному додатку Сільпо.

Сільпо нагадує, що магазини мережі закриті під час дії комендантської години.

У Києві супермаркети закриті до 8.00 понеділка, 28 лютого. Інформація про відкриті магазини оновлюється на офіційних сторінках компанії у соціальних мережах.

Нагадаємо, що задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців комендантська година у Києві завершиться у понеділок 28 лютого, о 08.00.

Міський голова столиці Віталій Кличко закликав максимально всіх залишатися вдома або в укриттях, не виходити з дому та не виїжджати з міста. Виключення складають лише ті люди, котрі працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

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