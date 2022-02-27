Знайшли вихід: із Ірпеня до Святошина прямує колона ворожих БТРів і танків

Колона із 20 БТРів та танків, яку українські бійці підривом мосту намагалися заблокувати в Бучі, знайшла вихід і прямує в напрямку Святошино.

Про це повідомили в ефірі спецпроекту українських телеканалів, присвяченому війні в Україні.

Відомо, що колона вийшла на підірваний залізничний міст та покинула Бучу.

Вуличні бої в Ірпені тривають.

Тим часом українські військові вже готуються зустрічати ворожу техніку в Святошинському районі Києва.

– Ми наростили дуже велике угруповання в Києві для зустрічі окупанта. Я думаю, що Київ стане тим пунктом призначення, з якого вони додому не повернуться більше, – запевняє пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський.

Населенню ж радять не виходити на вулицю та перебувати в укритті.

– Станції метро й підвали сьогодні – найбезпечніше місце, – додав у коментарі УНІАН Харитон Старський.

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