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Факты / Украина

В Киеве и Харькове возобновились взрывы

Татьяна Забожко редактор ленты
повітряна тривога_сирена

Около 04.00 28 февраля в Киеве и Харькове снова начались взрывы.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

До этого несколько часов, в частности, в украинской столице было спокойно.

Напомним, что минувшей ночью российский снаряд попал в девятиэтажный дом в Харькове. В результате погибла женщина, эвакуированы два десятка человек.

Взорвали оккупанты также газопровод в Харькове.

В Киеве ночь 27 февраля была спокойной, было всего несколько столкновений с диверсионными группами.

Однако уже утром в город начала прорываться колонна оккупантов из Бучи.

Также при обстреле на улице Лаврухина на Троещине произошел взрыв во дворе 16-этажного жилого дома.

В результате загорелись семь частных легковых автомобилей. Взрывной волной были повреждены окна и балконы 15 этажей. Погибших не обнаружили, а потерпевшие получили телесные повреждения.

Тем временем, вечером 27 февраля и ночью 28 февраля не было спокойно в Черкассах.

Там воздушную тревогу объявляли трижды с короткими перерывами и в укрытиях люди находились фактически с 19.08 27 февраля до 03.00 28 февраля.

За это время украинские военные отбили три авиаудара оккупантов в Черкассах и один – в Чернобаевском районе.

Источник: Госспецсвязи

Фото: Depositphotos

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