В течение ночи 27 февраля российско-окупационные войска совершили две техногенные катастрофы в Украине – нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки под Васильковом и взорвали газопровод в Харькове.

В Госспецсвязи обнародовали инструкцию о том, что делать людям в случае аварий на химических объектах.

Прежде всего, необходимо закрыть окна и без необходимости не открывать их. При открытии – завешивать их влажной или марлевой тканью, периодически менять ее.

Избегать длительного пребывания на воздухе.

Пользоваться системой кондиционирования и очистки воздуха. Поставить в помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха.

Регулярно осуществлять влажную уборку.

В случае, если чувствуете запах дыма, немедленно надевать влажные маски, оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью.

Увеличить потребление жидкости до двух-трех литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (кислородно-белковые коктейли). Исключить газированные напитки.

Несколько раз в день принимать душ, а также промывать нос и горло.

Если есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дополнительно проконсультироваться с врачом.

И лучше всего немедленно уехать из места, близкого к аварии. В случае невозможности – выполнять эти минимальные советы.

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Источник: Госспецсвязи