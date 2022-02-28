Влучання ворожою ракетою та подальше горіння нафтобази на Київщині завдало збитків на понад 800 млрд гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив тимчасово виконуючий обов‘язки міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Він додав, що Україна вже готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації шкоди, нанесеної довкіллю.

– Агресія – вона в усьому! Непрохані гості, щоб досягти своєї загарбницької цілі, ракетно-артилерійськими ударами по Україні шкодять нашим екосистемам та природним ресурсам. За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у с.Крячки Васильківської громади Київської області складають вісімсот десять мільярдів гривень, – написав Руслан Стрілець.

Міністр заявив, що наразі над точними розрахунками працюють фахівці його міністерства та Державної екологічної інспекції.

– Але я впевнений, що сума лише збільшуватиметься. Ми додаємо її у загальний кошик збитків, нанесених окупантами, – написав очільник міністерства.

Очільник Міндовкілля заспокоїв українців, що наразі екологічна ситуація контрольована, а життю та здоров’ю мешканців міста нічого не загрожує.

На цю мить залишаються невідомими масштаби пожежі, і чи перекинувся вогонь на інші резервуари, крім того, куди потрапила ракета.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого ворожі війська Російської Федерації завдали ракетного удару по нафтобазі на Васильківщині. Через інтенсивні бої українських воїнів з російськими загарбниками, надзвичайники не можуть приступити до ліквідації пожежі, що може призвести до екологічної катастрофи.