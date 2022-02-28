Російська Федерація продовжує повітряно-наземну наступальну операцію проти України.

Про ситуацію з російським вторгненням станом на 00.00 27 лютого повідомили у Генштабі Збройних сил України.

– Під час повітряно-наземної наступальної операції ворог продовжив наносити вогневе ураження по військових та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони, – йдеться у повідомленні.

Ворог намагається відновити наступ на Київ через Полісся, задля цього готують понтонну переправу біля Демидова через річку Ірпінь.

В Генштабі повідомили, що чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху, а українськими силами оборони знищено нову техніку противника.

На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів.

Водночас угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника, коли угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.

Раніше у Генштабі також повідомляли, що РФ продовжує накопичувати авіаційну техніку та активізацію спецпризначенців на території Білорусі, хоча перед цим правитель Білорусі Олександр Лукашенко запевняв, що цього більше не буде.

Зокрема, у Генштабі розповіли, що Росія використовує заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій.