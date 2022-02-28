Отменены полисы Зеленая карта для авто из Украины

Граждане Украины, которые намерены выехать за границу, больше не нуждаются в полисе страхования Зеленая карта. Это касается таких стран, как Польша, Словакия, Венгрия и Молдова.

– Таких договоренностей удалось достичь во время рабочих встреч представителей Национального банка как регулятора страхового рынка, Министерства иностранных дел Украины и государственных органов Польши, Словакии и Венгрии. Сегодня такое решение поддержала и Молдова, — говорится в сообщении.

Решение о пересечении границы без полиса обусловлено введением в Украине военного положения.

Напомним, Зеленая карта — это международный договор “автогражданки”. Этот вид страхования обязателен для всех транспортных средств, выезжающих с территории Украины. Полис Зеленая карта действует за границей, на территории стран-членов системы Зеленая карта.

Кроме того, по информации Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, страховщики Польши будут бесплатно выписывать полис гражданской ответственности для украинцев сроком на 30 дней.

Ранее мы писали, что водителям в Киеве запретили пользоваться полосой общественного транспорта.

Автомобили водителей, пользующихся полосой ОП, будут автоматически считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп. По заявлению КГГА, ограничения действуют на все автомобили, кроме специализированных.