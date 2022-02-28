В Бердянске российский солдат расстрелял мужчину, не давшего ему мобильный

Российский солдат в захваченном оккупантами Бердянске (Запорожская область) расстрелял мирного жителя города, отказавшегося дать ему мобильный телефон, чтобы позвонить по домой.

Об этом сообщает Запорожская облгосадминистрация со ссылкой на представителя Совета обороны области Ивана Арефьева.

– Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в Россию. Вот таким образом выполняется так называемая военная операция, целью которой является “защита украинцев, жертв издевательств и геноцида”, — сказал он.

По его словам, в соцсетях в открытом доступе есть видео с камер магазинов, АЗС и местных жителей, доказывающих мародерство и грабительские действия армии РФ.

С начала войны в Украине, по состоянию на 28 февраля, армия РФ убила 352 гражданских, 16 из них – дети. Ранения получили 2 040 человек, среди которых 45 – дети, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.