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Факти / Україна

У Бердянську російський солдат розстріляв чоловіка, який не дав йому мобільний

Валентина Летяк редакторка стрічки
військові рф

Російський солдат у захопленому окупантами Бердянську (Запорізька область) розстріляв мирного мешканця міста, який відмовився дати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому.

Про це повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація з посиланням на представника Ради оборони області Івана Ареф’єва.

– Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що той не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ. Ось таким чином виконується так звана військова операція, метою якої є “захист українців – жертв знущань та геноциду”, – сказав він.

За його словами, у соцмережах у відкритому доступі є відео з камер магазинів, АЗС і місцевих мешканців, що доводять мародерство та грабіжницькі дії армії РФ.

З початку війни в Україні, станом на 28 лютого, армія РФ вбила 352 цивільних, 16 з них – діти. Поранення дістали 2 040 людей, серед яких 45 – діти, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

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Фото: Dreamstime

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