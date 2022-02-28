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Факты / Украина

Война стала Европейской: министр обороны Резников о войне с РФ

Марта Бондаренко редактор ленты
Война стала Европейской: министр обороны Резников о войне с РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сопротивление в Украине длится уже более 96 часов, и в Европе осознали, что наша война с российским захватчиком уже стала Европейской.

Об этом Резников написал на своей странице в Facebook.

По его словам, враг обязательно будет наказан.

– 96 часов сопротивления. Четверо суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восхищения согражданами, которые держат строй рядом… Вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской. Ее наконец-то осознали, — написал министр обороны.

По его словам, уже сейчас половина Европы собирает, упаковывает и везет нам оружие и средства бронезащиты. Количество государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличилось. Увеличились и масштабы этой помощи.

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Кроме того, европейские страны уже предоставили временное убежище десяткам тысяч наших граждан, которые спасаются от войны в Украине.

– Сейчас на Западе у нас на самом деле нет границы. Но поддержка есть и на Юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой, – отметил Алексей Резников.

По его словам, такое отношение мира к Украине – это заслуга наших защитников и защитниц.

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Фото: штаб ООС

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