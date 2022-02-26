Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам – жителям сел и небольших городов – и призвал по возможности задерживать или сжигать вражеские колонны с топливом для бронетехники РФ.

Соответствующее обращение глава Минобороны обнародовал на своей странице в Facebook.

– Особая просьба к жителям украинских сел и небольших городов, а также ко всем, у кого есть подходящий случай. Если мимо вас прошла колонна российской бронетехники, за ней через некоторое время будет идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага, – подчеркнул Резников.

Министр напомнил, что Украина сопротивляется российскому агрессору уже более 55 часов.

– Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. По состоянию на сегодняшний день количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3 000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпора и сдаются сами. Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. Вчера стингерами (переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger, — Ред.) было сбито 7 вертолетов, — рассказал Резников.

В то же время он предупредил, что российские оккупанты пытаются изменить тактику, обстреливают украинские больницы, жилые кварталы и учебные заведения. А поскольку блицкрига (скорого наступления) большими колоннами не получилось, РФ начала активнее применять десант и диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Так, в городах Украины действуют вражеские корректировщики, которые наносят маяки и метки, чтобы навести огонь на гражданскую инфраструктуру или указать дорогу войскам РФ.

Резников отметил, что Вооруженные силы Украины и Силы территориальной обороны эффективно обезвреживают вражеских диверсантов.

В то же время министр призвал украинцев действовать на опережение: сообщать представителям терробороны о подозрительных лицах, которые наносят метки или устанавливают маяки, или же не способны объяснить цель своего пребывания в том или ином месте. Таких лиц, по возможности, можно задерживать и самостоятельно. Они станут источником полезной информации о планах агрессора.

Отдельно Алексей Резников обратился к тем лицам, которые сознательно, например, за финансовое вознаграждение, пошли на сотрудничество с российским агрессором.

– За двое суток российские изверги убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены. В таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать живыми. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно, – подчеркнул Резников.

Ранее сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что по состоянию на утро уже более 3,5 тыс. российских военных, пришедших с войной в Украину, были уничтожены. Еще около 200 российских оккупантов сейчас в плену.

Михаил Подоляк также подчеркнул, что за последние сутки Россия использовала все свои военные ресурсы и резервы, однако войска РФ не смогли получить ни одного оперативно-тактического преимущества в Украине.

Источник: Алексей Резников