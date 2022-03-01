Безпольотна зона над Україною і членство в НАТО: Зеленський дав інтерв’ю CNN і Reuters

Кремль зобов’язаний припинити бомбардувати українські міста, і лише потім сідати за стіл переговорів.

Про це ввечері 1 березня офіційно заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters та CNN. Лідер України підкреслив, що російські солдати послані у нашу країну “вбивати і помирати”.

– Українцям є що захищати, ми відстоюємо своє право на життя. А що вони (росіяни, – Ред.) тут роблять? Вони не розуміють наш народ, нашу державу, нашу філософію… послані сюди вбивати та вмирати. Тому ми сильніші на своїй землі, і ми будемо сильнішими, – заявив Зеленський.

Президент також додав, що жалкує про відсутність превентивних санкцій ЄС та США, які варто було впровадити до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, однак привітав дії країн зараз.

Членство в НАТО

Щодо питання НАТО Володимир Зеленський заявив: у разі “неготовності” до прийняття офіційного Києва Північноатлантичний альянс має напрацювати спільні гарантії безпеки для України.

– Наші партнери, якщо вони не готові приймати Україну в НАТО… тому що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, мають виробити спільні гарантії безпеки для України, – заявив Зеленський.

Лідер держави підкреслив, що Україні необхідні юридичні гарантії безпеки: першочергово, це гарантія територіальної цілісності.