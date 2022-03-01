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Факты / Украина

На время войны Киевом будет руководить генерал Жернов – Зеленский

Валентина Летяк редактор ленты
На время войны Киевом будет руководить генерал Жернов – Зеленский

Президент Владимир Зеленский на время войны назначил главой Киевской военной администрации генерала Николая Жернова.

Свое решение глава государства объяснил тем, что оборона столицы сегодня – ключевой приоритет для государства.

– Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного. Чтобы гарантировать оборону города. Чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице. Чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жернов Николай Николаевич, – сказал президент.

По его словам, Жернов служил командующим силами поддержки, на высоком уровне организовывал инженерное обеспечение боевых действий ВСУ в 2014-2015 годах, сейчас в СНБО – государственный эксперт Службы военной безопасности.

Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя область ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице, – отметил Зеленский.

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Фото: Офис президента

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