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Факти / Україна

На час війни Києвом керуватиме генерал Жернов – Зеленський

Валентина Летяк редакторка стрічки
На час війни Києвом керуватиме генерал Жернов – Зеленський

Президент Володимир Зеленський на час війни призначив головою Київської військової адміністрації генерала Миколу Жернова.

Своє рішення глава держави пояснив тим, що оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави.

– Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жернов Микола Миколайович, – сказав президент.

За його словами, Жернов служив командувачем сил підтримки, на високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014-2015 роках, нині у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки.

Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці, – наголосив Зеленський.

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Фото: Офіс президента

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