На час війни Києвом керуватиме генерал Жернов – Зеленський

Президент Володимир Зеленський на час війни призначив головою Київської військової адміністрації генерала Миколу Жернова.
Своє рішення глава держави пояснив тим, що оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави.
– Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жернов Микола Миколайович, – сказав президент.
За його словами, Жернов служив командувачем сил підтримки, на високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014-2015 роках, нині у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки.
– Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці, – наголосив Зеленський.