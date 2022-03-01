На час війни Києвом керуватиме генерал Жернов – Зеленський

Президент Володимир Зеленський на час війни призначив головою Київської військової адміністрації генерала Миколу Жернова.

Своє рішення глава держави пояснив тим, що оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави.

– Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жернов Микола Миколайович, – сказав президент.

За його словами, Жернов служив командувачем сил підтримки, на високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014-2015 роках, нині у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки.