Українські Повітряні сили ЗСУ за минулу добу, 28 лютого, знищили п’ять ворожих винищувачів. За попередніми даними це Су-30 та Су-35.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, українські аси поблизу Василькова та Броварів перехопили та збили два російські літаки. Зенітні ракетні дивізіони С-300 знищили три літаки окупантів. Тобто у підсумку – п’ять винищувачів РФ.

Поблизу Києва зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету та вертоліт російського ворога.

– Українські штурмовики Су-25 працювали ланками та парами і завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині, – повідомляють у Генштабі.

На Чернігівщині та поблизу Бердянська бомбардувальники Су-24м завдали щонайменше чотири удари, знищивши ворожі танкові колони, колони механізованої техніки, автоколони із паливно-мастильними матеріалами.

За допомогою безпілотників Bayraktar TB2 вдалося знищити танк російського ворога і два зенітних ракетних комплекси Бук.

Уряд Австралії уклав угоду про виділення близько $70 млн на постачання зброї Україні.

Канада направить в Україну системи протитанкової зброї та модернізовані боєприпаси.

Крім того, Україна незабаром отримає 70 літаків для нашої армії від партнерів. Йдеться про Міг-29 та Су-25

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ