Европейский Союз официально приступил к рассмотрению заявки Украины на получение членства.

Об этом на своей странице в Twitter пишет представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

Handed over ???????? application for the EU membership signed by President @ZelenskyyUa to ???????? PermRep to the EU Philippe Léglise-Costa, current Presidency of the Council of the EU @Europe2022FR.

Application is registered. Process has been started. #UkraineIsEU #EUisUkraine ???????????????? pic.twitter.com/BBcx7UI6ST

— Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) February 28, 2022