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Факти / Україна

Зеленський дав оцінку першому етапу переговорів з Росією

Людмила Богданова редакторка стрічки
Зеленський дав оцінку першому етапу переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні дав оцінку першому етапу переговорів з російською делегацією. За його словами, наразі немає такого результату, який би хотіла отримати українська сторона.

Глава держави наголосив, що під час переговорів окупанти бомбардували та обстрілювали наші території.

– Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо. Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б’є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів.

Президент розповів, що сторони висловили свої позиції. Українська делегація проаналізує почуте, коли повернеться до Києва. Після цього можна буде визначатися, як перейти до другого етапу переговорів.

– Поки в нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Росія заявила свої позиції. Від нас прозвучали зустрічні пункти – щоб завершити війну.

Переговори делегацій України та Росії відбулися 28 лютого на кордоні з Білоруссю, біля річки Прип’ять. Президенти не брали в них участь.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав діалог “важким”. За його словами, Росія необ’єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси.

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Фото: Офіс президента

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