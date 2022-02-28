Руководитель фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия не считает переговоры с российской делегацией на границе Беларуси 28 февраля ловушкой и не боится оказаться в заложниках.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы пользователей сети к своему сообщению о том, что “Переговоры пойдут либо в нужном Украине направлении, либо как российский военный корабль” (имеется в виду начало уже крылатой фразы-ответа украинских военных на острове Змеиный на предложение РФ сдаться, – Ред.).

Так, некоторые пользователи отметили, что такая фраза достаточно провокационная перед началом переговорного процесса.

Давид Арахамия только возразил:

– А кто их (россиян, – Ред.) провоцирует? Нужно их выслушать, спокойно взвесить все предложения и их влияние на интересы страны и ее граждан, – добавил нардеп.

На реплику о том, что переговоры похожи на ловушку на фоне высадки десанта вертолетов под Киевом, у Давида Арахамии тоже есть свое видение.

– Усиливают переговорную позицию. Так было в 2015 году в Минске, – напомнил Давид Арахамия.

Не смущает его и то, что может оказаться в заложниках. Тем более, на фоне сообщений о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намерен отправить своих военных атаковать Украину.

– На самом деле, это будет приемлемым сценарием, чтобы включить мировое сообщество еще больше из-за нарушения основ дипломатии, – убежден руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде.

28 февраля у реки Припять, являющейся нейтральной полосой между Украиной и Беларусью, состоятся переговоры украинской и российской делегаций.

Стороны встретятся на пятые сутки полномасштабной войны РФ с Украиной, а также после приказа президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания (в том числе ядерные) на особый режим боевого дежурства.

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