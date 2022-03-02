Десант РФ высадился в пределах Харькова, начался бой – нардеп

Защитники Харькова начали сражение с русским вражеским десантом, который высадился в черте города.

Об этом на своем Telegram канале сообщил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

– В Харькове высадился российский десант. Между захватчиками и украинскими защитниками началось сражение, — написал нардеп.

Другие СМИ сообщают, что десант высадился в районе Военно-клинического центра, который находится недалеко от центра города.

Напомним, ранее механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу шесть новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС России.

В течение 1 марта враг нанес несколько мощных ударов по Харькову, но украинские военные успешно сбили самолет агрессора. Впоследствии стало известно о последствиях вражеской бомбардировки города.