Десант РФ висадився в межах Харкова, почався бій – нардеп

Захисники Харкова почали бій з російським ворожим десантом, який висадився в межах міста.

Про це на своєму Telegram каналі повідомив народний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

– У Харкові висадився російський десант. Між загарбниками та українськими захисниками розпочався бій, – написав нардеп.

Інші ЗМІ повідомляють, що десант висадився у районі Військово-клінічного центру, що знаходиться неподалік від центру міста.

Нагадаємо, раніше механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив відразу шість нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС Росії.

Протягом 1 березня ворог завдав декілька потужних ударів по Харкову, але українські військові успішно збили літак агресора. Згодом стало відомо про наслідки ворожого бомбардування міста.