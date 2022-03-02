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Факти / Україна

Десант РФ висадився в межах Харкова, почався бій – нардеп

Ілля Нежигай редактор стрічки
Десант РФ висадився в межах Харкова, почався бій – нардеп

Захисники Харкова почали бій з російським ворожим десантом, який висадився в межах міста.

Про це на своєму Telegram каналі повідомив народний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

– У Харкові висадився російський десант. Між загарбниками та українськими захисниками розпочався бій, – написав нардеп.

Інші ЗМІ повідомляють, що десант висадився у районі Військово-клінічного центру, що знаходиться неподалік від центру міста.

Нагадаємо, раніше механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив відразу шість нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС Росії.

Протягом 1 березня ворог завдав декілька потужних ударів по Харкову, але українські військові успішно збили літак агресора. Згодом стало відомо про наслідки ворожого бомбардування міста.

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Фото: Pixabay

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