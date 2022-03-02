Ситуация вокруг Киева на седьмой день войны: где продолжаются бои и обстрелы

На седьмой день войны в Украине армия РФ все еще пытается прорваться в Киев. Утром 2 марта захватчики обстреливают города Ирпень и Гостомель в Киевской области.

О ситуации вокруг столицы Украины рассказал глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

– Ночью бомбили город Белая Церковь и поселок Бородянка. Утром идут обстрелы городов Ирпень и Гостомель. Разрушено большое количество построек. Повреждена инфраструктура. Наши военные и тероборона дают отпор, – отметил он.

По его словам, сейчас сложная ситуация в направлении Бородянки, Житомирской трассы и поселка Дымер.

Российские захватчики не дают зеленый коридор и не пропускают волонтеров, желающих помощи мирным жителям.

Вчера, 1 марта, украинские военные над Киевским водохранилищем сбили вертолет вражеских ВС России.

На видео Министерства обороны видно, что над водохранилищем летят 17 российских вертолетов, один из которых подбивают.