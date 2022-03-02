Ситуація навколо Києва на сьомий день війни: де тривають бої та обстріли

На сьомий день війни в Україні армія РФ все ще намагається прорватися до Києва. Зранку 2 березня загарбники обстрілюють міста Ірпінь та Гостомель у Київській області.

Про ситуацію навколо столиці України розповів голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

– Вночі бомбили місто Біла Церква та селище Бородянка. Зранку тривають обстріли міст Ірпінь та Гостомель. Зруйнована велика кількість будівель. Пошкоджена інфраструктура. Наші військові та тероборона дають відсіч, – наголосив він.

За його словами, зараз складна ситуація в напрямку Бородянки, Житомирської траси та селища Димер.

Російські загарбники не дають зеленого коридору і не пропускають волонтерів, які хочуть допомогти мирним жителям.

Вчора, 1 березня, українські військові над Київським водосховищем збили гелікоптер ворожих ЗС Росії.

На відео Міністерства оборони видно, що над водосховищем летять 17 російських гелікоптерів, один із яких підбивають.