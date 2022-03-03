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Факты / Украина

В некоторых районах Киева во дворы попало несколько снарядов – Кличко

Людмила Богданова редактор ленты
Віталій Кличко

В некоторых районах Киева во дворы попали несколько снарядов. В результате загорелось несколько автомобилей, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Из-за взрывов в столице повредился частный дом, а также пострадало отделение полиции Подольского района.

Кличко доложил, что рядом с Киевом шли бои, в частности в Буче, Ирпене и Гостомеле.

– Враг пытается прорваться в столицу. Но украинские защитники держат оборону и останавливают кафиров на подступах к столице, — отметил городской голова.

Также мэр столицы поблагодарил киевлян за соблюдение комендантского часа. По его словам, информация о взрыве на железнодорожном вокзале выясняется.

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