В некоторых районах Киева во дворы попало несколько снарядов – Кличко

В некоторых районах Киева во дворы попали несколько снарядов. В результате загорелось несколько автомобилей, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Из-за взрывов в столице повредился частный дом, а также пострадало отделение полиции Подольского района.

Кличко доложил, что рядом с Киевом шли бои, в частности в Буче, Ирпене и Гостомеле.

– Враг пытается прорваться в столицу. Но украинские защитники держат оборону и останавливают кафиров на подступах к столице, — отметил городской голова.

Также мэр столицы поблагодарил киевлян за соблюдение комендантского часа. По его словам, информация о взрыве на железнодорожном вокзале выясняется.