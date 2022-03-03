У деяких районах Києва у двори потрапило кілька снарядів – Кличко

У деяких районах Києва у двори потрапило кілька снарядів. Внаслідок цього загорілося кілька автівок, жертв і постраждалих немає. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Через вибухи у столиці пошкодився приватний будинок, а також постраждало відділення поліції Подільського району.

Кличко доповів, що поруч з Києвом тривали бої, зокрема у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

– Ворог намагається прорватися до столиці. Але українські захисники тримають оборону і зупиняють окупантів на підступах до столиці, – зазначив міський голова.

Також мер столиці подякував киянам за дотримання комендантської години. За його словами, інформація щодо вибуху на залізничному вокзалі наразі з’ясовується.