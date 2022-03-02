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Факты / Украина

В воздушном бою под Киевом украинские истребители сбили два российских Су-35С

Валентина Летяк редактор ленты
Знищення російських літаків

Під час повітряного бою у Київській області, який відбувся вночі 1 березня між парою винищувачів МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ та двома російськими Су-35С, українські льотчики знищили літаки ворога.

– Разом із ракетами класу повітря-повітря із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої ракетної бригади повітряного командування Центр, – повідомляє командування ПС ЗСУ.

На жаль, внаслідок цього бою ми втратили один МіГ-29, пілота зараз шукають.

У командуванні ПС кажуть, що ворог поки переважає у кількості та якості авіатехніки, але  наші пілоти роблять усе можливе, щоб очистити небо над Україною від ворогів.

В Офисе президента 2 марта сообщили, что российские войска пытаются наступать на Киев, но это не удается благодаря системной и ловкой работе ВСУ.

На Черниговском и Сумском направлении удалось остановить продвижение врага, в Харькове захватчики стреляют по городу неизбирательно тяжелыми реактивными системами залпового огня и авацией.

В зоне проведения ООС впервые на седьмой день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении, в Мариуполе ситуация спокойная, но возможны попытки агрессора атаковать пригород, в Херсоне продолжаются уличные бои.

Фото: Минобороны

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