У повітряному бою під Києвом українські винищувачі збили два російських Су-35С

Під час повітряного бою у Київській області, який відбувся вночі 1 березня між парою винищувачів МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ та двома російськими Су-35С, українські льотчики знищили літаки ворога.

– Разом із ракетами класу повітря-повітря із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої ракетної бригади повітряного командування Центр, – повідомляє командування ПС ЗСУ.

На жаль, внаслідок цього бою ми втратили один МіГ-29, пілота зараз шукають.

У командуванні ПС кажуть, що ворог поки переважає у кількості та якості авіатехніки, але наші пілоти роблять усе можливе, щоб очистити небо над Україною від ворогів.