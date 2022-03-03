Українська делегація вирушила на переговори з Росією. Вони розпочнуться за кілька годин. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– На переговори із РФ. Вже у гелікоптерах. Через пару годин почнемо, – написав він у Twitter, опублікуваши спільне фото зі ще одним членом української делегації, народним депутатом Давидом Арахамією.

Зі свого боку Давид Арахамія повідомив, що 2 раунд переговорів України і Росії розпочнеться за дві години. За його словами, під час зустрічі сторони планують обговорити гуманітарні коридори, щоб допомгти населенню, яке страждає від російського вторгнення.

28 лютого біля річки Прип’ять, що є нейтральною смугою між Україною та Білоруссю відбувся перший раунд переговорів між Україною і Росією.

Тоді радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк оцінив їх як “важкі”, оскільки російська сторона все ще вкрай необ’єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси.

За словами Подоляка, під час першого раунду переговорів сторони визначили низку пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення.

Президент України Володимир Зеленський також оцінював перший етап переговорів з російською делегацією. За його словами, наразі немає такого результату, який би хотіла отримати українська сторона.

Адже навіть під час переговорів російські загарбники бомбардували та обстрілювали наші території.