ВСУ перешли в контрнаступление на отдельном участке – Арестович

Украинские войска на отдельных участках уже не только обороняются от российских захватчиков, но и перешли в контратаку, заявил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– В районе Харькова враг пытается продолжить наступление с запада, но понес катастрофические потери. И сейчас темпы очень замедляются, поэтому слово наступление скоро придется брать в кавычки, – сказал он.

По его словам, на направлении Херсон и Николаев российские захватчики пытаются уже вторые сутки продвигаться, но терпят сокрушительное поражения и не могут похвастаться никакими тактическими успехами.

– Ночью противник наносил авиаудары по Киеву, Харькову, Житомиру. Но такая тактика с военной точки зрения не имеет смысла. Это просто устрашение мирных жителей. Единственный хороший ответ на этот вопрос – не ломаться и держаться! Каждый из нас – солдат! Мы уже не только обороняемся, но и контратакуем, – отметил Арестович.

По данным Генштаба ВСУ, за семь дней войны в Украине Россия потеряла около 9 тыс. военных.

Наши бойцы уничтожили 217 вражеских танков, 900 ББМ, 90 артиллерийских систем, а еще 42 РСЗО, 11 средств ПВО, 30 самолетов, 31 вертолет и много другой военной техники.