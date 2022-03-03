ЗСУ перейшли у контрнаступ на окремій ділянці – Арестович

Українські війська на окремих ділянках уже не лише обороняються від російських загарбників, а й перейшли у контратаку, заявив під час брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– У районі Харкова ворог намагається продовжити наступ із заходу, але зазнав катастрофічних втрат. І зараз темпи дуже уповільнюються, тож слово наступ скоро доведеться брати в лапки, – сказав він.

За його словами, на напрямку Херсон та Миколаїв російські загарбники намагаються вже другу добу просуватися, але зазнають нищівних поразок і не можуть похвалитися жодним тактичним успіхом.

– Вночі противник наносив авіаудари по Києву, Харкову, Житомиру. Але така тактика з військової точки зору не має жодного сенсу. Це просто залякування мирних мешканців. Єдина гарна відповідь на це питання – не ламатися і триматися! Кожен із нас – солдат! Ми уже не лише обороняємося, а й контратакуємо, – наголосив Арестович.

За даними Генштабу ЗСУ, за сім днів війни в Україні Росія втратила близько 9 тис. військових.

Наші бійці знищили 217 ворожих танків, 900 ББМ, 90 артилерійських систем, а ще 42 РСЗВ, 11 засобів ППО, 30 літаків, 31 гелікоптер та багато іншої військової техніки.