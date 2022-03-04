Российский агрессор несет существенные потери на всех операционных направлениях – Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения Операции Объединенных Сил.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, украинские военные и силы территориальной обороны по состоянию на сегодня перехватили тактическую инициативу.

Однако враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Алексей Данилов отметил, что российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных батальонных тактических групп и нуждается в срочном подтягивании резерва.

— Осознавая слабость своих позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам. Сегодня ночью путинский режим поставил мир перед угрозой глобальной катастрофы. Российские террористические войска обстреляли территорию Запорожской АЭС, в результате чего загорелся пожар. И только благодаря героическим действиям отряда спасателей в Запорожской области удалось локализовать опасность, — отметил он.

По мнению Алексея Данилова, такие шаги России – это следствие несостоятельности Кремля достичь своих целей в Украине военными методами, что привело к санкционированию Владимиром Путиным методов неприкрыто террористических.

Об этом свидетельствует, в частности, использование санитарных автомобилей с символикой Красного Креста для перевозки вооружения и боеприпасов; переодевание, прежде всего российскими силами специальных операций и десанта в военную форму, обстрелы мирных районов, городов и сел.

Алексей Данилов добавил, что горячим остается Южное направление, на котором агрессор концентрирует ресурсы для активных действий относительно попыток оцепления Одессы. Но украинские военные готовы к отпору захватчиков и их уничтожению.

Источник: Алексей Данилов